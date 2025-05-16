Ηράκλειο: Θανάσιμος τραυματισμός 79χρονου από πτώση σωλήνα

Χωρίς αισθήσεις του μεταφέρθηκε νωρίτερα το μεσημέρι της Παρασκευής στο ΠΝΗ, 79χρονος άνδρας ο οποίος κάτω από αδιευκρίνιστες προς στιγμήν συνθήκες, φέρεται να τραυματίστηκε στο κεφάλι, από σωλήνα που έπεσε στο κεφάλι του.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή του Δήμου Χερσονήσου και ο 79χρονος δυστυχώς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Την προανάκριση για το περιστατικό διερευνά το Α.Τ Χερσονήσου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

