Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Κάρπαθο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 15:40 το μεσημέρι της Παρασκευής, στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της Καρπάθου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο σεισμός σημειώθηκε 16 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Καρπάθου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 90,4 χιλιόμετρα.

Πηγή: skai.gr

