Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην Κάρπαθο

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 90,4 χιλιόμετρα

Σιεσμός

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 15:40 το μεσημέρι της Παρασκευής, στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά της Καρπάθου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, ο σεισμός σημειώθηκε 16 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Καρπάθου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 90,4 χιλιόμετρα. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σεισμός Κάρπαθος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark