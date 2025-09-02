Στα Χανιά θα βρεθεί σήμερα, Τρίτη η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου για την εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη. Οι επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. θα γίνουν στο Αστυνομικό Μέγαρο Χανίων στις 2 το μεσημέρι και η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί από τον διευθυντή της Δ/νσης Αστυνομίας Χανίων, ταξίαρχο Νίκολαο Κανέλλο και την εκπρόσωπο Τύπου, κ. Δημογλίδου.

Στις ανακοινώσεις της η αστυνομία αναμένεται να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς και βομβιστικές επιθέσεις αλλά και για το πώς κατάφεραν να φτάσουν οι Αρχές στην εξάρθρωσή της.

8.000 σελίδες η δικογραφία

Η δικογραφία που βρίσκεται στα χέρια των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών είναι ογκοδέστατη. Όπως αναφέρουν πηγές στο cretapost, πρόκειται για 8.000 περίπου σελίδες ενώ το διαβιβαστικό αποτελείται από 1.200 σελίδες.

Μετά την έξοδο των συλληφθέντων από τον εισαγγελέα ο Νίκος Στειακάκης, ένας από τους συνηγόρους της υπόθεσης δήλωσε πως πρόκειται για η σύσταση εγκληματικής ομάδας είναι «μία ιδιαίτερη αυστηρή δίωξη» η οποία όμως «μένει να διαπιστωθεί αν ανταποκρίνεται στη δικογραφία σε όσα περιέχονται σε αυτήν».

48ωρη προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι συλληφθέντες

Χθες, Δευτέρα οδηγήθηκαν ανά ομάδες στον εισαγγελέα Χανίων οι συλληφθέντες, ο οποίος τους άσκησε κακουργηματικές διώξεις για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης καθώς και για αδικήματα κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών και όπλων.

Μετά την πρώτη τους κατάθεση στον εισαγγελέα ζήτησαν και έλαβαν 48ωρη προθεσμία με αποτέλεσμα να απολογηθούν την προσεχή Πέμπτη και Παρασκευή.

Πιο συγκεκριμένα, οι πρώτοι 17 θα απολογηθούν την Πέμπτη και άλλοι 16 την Παρασκευή. Οι 15 εναπομείναντες είναι έγκλειστοι σε φυλακές και τις επόμενες ημέρες θα γνωστοποιηθούν το πότε θα απολογηθούν.

Ποιοι απαρτίζουν το κύκλωμα

Η ΕΛΑΣ μετά από μια μεγάλη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 31 Αυγούστου, σε διάφορες περιοχές της Κρήτης, παρουσία δικαστικών λειτουργών, κατάφερε να εξαρθρώσει μια εγκληματική οργάνωση με «πλούσια» δράση.

Συνολικά συνελήφθησαν 48 άτομα εκ των οποίων οι 12 είναι ήδη έγκλειστοι σε φυλακές καθώς εκτίουν ποινές για υποθέσεις ναρκωτικών και όπλων. Ωστόσο και οι υπόλοιποι συλληφθέντες έχουν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, εξετάζεται η συμμετοχή και άλλων ατόμων στην υπόθεση, εξέλιξη που αναμένεται να οδηγήσει σε νέες συλλήψεις.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται επιχειρηματίες, ένας αστυνομικός, δύο στρατιωτικοί καθώς και ένας κληρικός. Ειδικότερα, ο αστυνομικός φέρεται να έδινε πληροφορίες στα μέλη της οργάνωσης για τη δράση της ΕΛΑΣ, ενώ τα δύο στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων φαίνεται να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών. Ο κληρικός φέρεται να είχε εμπλοκή σε εκβιασμό προσώπου ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει και αγοραπωλησίες εκτάσεων της Εκκλησίας σε ιδιώτες.

Αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση φέρονται να έχουν δύο αδέρφια, παλιοί γνώριμοι των Αρχών, που είναι ιδιοκτήτες μεγάλης τουριστικής μονάδας στην περιοχή, ενώ έχουν στην κατοχή τους και δύο beach bar καθώς και άλλα καταστήματα.

Πώς εξαρθρώθηκε

Σύμφωνα με το cretapost, οι έρευνες για την δράση του κυκλώματος ξεκίνησαν πριν από έναν χρόνο περίπου όταν η ΕΛ.ΑΣ., σε απόλυτη συνεννόηση με την εισαγγελία, αποφάσισε να οργανώσει μία μεγάλη undercover επιχείρηση για να συλλεχθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες.

Δύο αστυνομικοί από την Αθήνα επιλέχθηκαν και κατέβηκαν στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά για να πιάσουν δουλειά, ως εργαζόμενοι, σε κατάστημα εστίασης που διατηρούσαν οι «αρχηγοί» του κυκλώματος.

Μέρα με τη μέρα, οι δύο «μυστικοί» αστυνομικοί κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των μελών του κυκλώματος και να διεισδύσουν στην εγκληματική οργάνωση καταγράφοντας όλες τις κινήσεις και τις επαφές τους.

Μέσα σε λίγους μήνες ήξεραν πλέον πώς λειτουργούσε η οργάνωση, τους ρόλους που είχε ο κάθε ένας αλλά και την δράση τους (διακίνηση όπλων, ναρκωτικών και υποθέσεις εκβιασμών).

Οι δύο «μυστικοί» αστυνομικοί έδιναν όλες τις πληροφορίες που συνέλεγαν στους προϊστάμενούς τους και στην εισαγγελία.

Το αποτέλεσμα ήταν, το πρωί της Κυριακής, να οργανωθεί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και να συλληφθούν 48 μέλη του κυκλώματος.

Ναρκωτικά, όπλα και 100.000 ευρώ τα ευρήματα

Ναρκωτικά, όπλα και δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε μετρητά κατάσχεσαν οι αστυνομικές αρχές κατά τη διάρκεια της μεγάλης επιχείρησης σε Χανιά και Ρέθυμνο.

Οι αρχές στις έρευνες που έκαναν στα σπίτια των βασικών μελών της εγκληματικής οργάνωσης βρήκαν και κατάσχεσαν πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης, περισσότερα από 11 κιλά χασίς, καλάσνικοφ και άλλα βαριά όπλα και 100.000 ευρώ σε μετρητά.

Μάλιστα, αστυνομικές πηγές, κάνουν λόγο πως τα μέλη του κυκλώματος φαίνεται πως έβγαζαν τζίρο τουλάχιστον 3 εκατομμυρίων ευρώ από τις παράνομες ασχολίες τους.

