Εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Η φωτογραφία με τα κατασχεμένα και το κόλπο με την αγοραπωλησία οικοπέδου

Μυστικοί αστυνομικοί που κατάφεραν να διεισδύσουν στον «σκληρό» πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης και έρευνα 8 μηνών από στελέχη της διεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων, αποκάλυψε τη δράση της σπείρας των 48 ατόμων.

Ηγετικό ρόλο στην εγκληματική ομάδα, φέρεται να έχουν δυο αδέλφια που διατηρούν ξενοδοχείο και beach bar στα Χανιά, ένας ιερέας και ένας ιδιοκτήτης γυμναστηρίου. Μεταξύ των ατόμων που συνελήφθησαν, είναι ένας αστυνομικός, στέλεχος της πολεμικής αεροπορίας και ένας υπαξιωματικός του πολεμικού ναυτικού.

Δείτε φωτογραφία με τα κατασχεμένα μετά από επιχειρήσεις της ΕΛ.ΑΣ σε περιοχές των νομών Χανίων και Ρεθύμνου:

Αρκετά όπλα μεταξύ αυτών καλάσνικοφ και πολεμικά τυφέκια, μαχαίρια, χρήματα και κινητά διακρίνονται μεταξύ άλλων στα κατασχεμένα όπως φαίνονται στη φωτογραφία.

Η δομή της οργάνωσης

Στην κορυφή της οργάνωσης βρίσκονταν τα δυο αδέλφια, ακολουθούσε ο ιερέας, ο ιδιοκτήτης γυμναστηρίου και στη βάση ήταν τα εκτελεστικά όργανα

Δύο αρχηγοί

Ιερέας

Ιδιοκτήτης Γυμναστηρίου

Μέλη

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από τους αστυνομικούς που χειρίστηκαν τη συγκεκριμένη υπόθεση, αρχηγικό ρόλο στη δράση της συγκεκριμένης συμμορίας φέρεται να έχουν ο επιχειρηματίας ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στην περιοχή Σταυρός, στα Χανιά, όπως επίσης και ο αδελφός του. Ο αδελφός του επίσης δραστηριοποιείται στον χώρο του τουρισμού και φέρεται να έχει και ο ίδιος μια καφετέρια στο κέντρο της πόλης των Χανίων. Τα συγκεκριμένα δύο αδέλφια φέρονται να έχουν υπό τον έλεγχό τους το συγκεκριμένο εγκληματικό δίκτυο και όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι αστυνομικοί που χειρίστηκαν την υπόθεση, εάν ήθελες να προμηθευτείς ναρκωτικά, εάν ήθελες να προμηθευτείς όπλα ή ακόμα και να οργανώσεις μια βίαιη επίθεση στα πλαίσια μιας επιχείρησης εκβιασμού, έπρεπε να αποταθείς στους συγκεκριμένους δυο επιχειρηματίες, οι οποίοι είχαν και διασυνδέσεις με την Εκκλησία.

Το κόλπο με την αγοραπωλησία οικοπέδου

Σημειώνεται πως ένας κληρικός, ένας αρχιμανδρίτης, φέρεται να κατηγορείται για εκβιασμό και το όνομά του αναφέρεται στη δικογραφία.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι δύο επιχειρηματίες φέρονται να έχουν καταπατήσει μια έκταση η οποία άνηκε στην τοπική μονή, έκταση την οποία πούλησαν αντί 2.000.000 ευρώ σε Ισραηλινούς επιχειρηματίες, επενδυτές που πήγαν στην Κρήτη προκειμένου να αγοράσουν τη συγκεκριμένη έκταση και να προχωρήσουν στην ανέγερση μίας ξενοδοχειακής μονάδας.

Για να το πετύχουν αυτό φέρεται να πήραν μια πλαστή βεβαίωση από έναν ηγούμενο της Μονής, ο οποίος βεβαίωσε ότι ουσιαστικά η έκταση αυτή, παρ'ότι ανήκε στη Μονή, δεν ανήκε. Βεβαίωσε ψευδώς δηλαδή ότι αυτή είναι μια έκταση που δεν ανήκε στη Μονή και αυτό το έκανε υπό εκβιασμό, σύμφωνα με πληροφορίες, καθότι υπήρχε κάποιο βίντεο ή ένα ηχητικό από προσωπικές του στιγμές και με βάση αυτό έπεσε θύμα εκβιασμού. Παραμένει άγνωστο μέχρι στιγμής εάν έχει απόλυτη διασύνδεση ο κληρικός που διώκεται με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ωστόσο, η συγκεκριμένη ιστορία με την καταπάτηση της έκτασης στην περιοχή του Σταυρού Χανίων από τα δύο αδέλφια, είναι κάτι το οποίο είναι κοινό μυστικό μεταξύ των φορέων στην πόλη των Χανίων.

Επίσης, υπάρχει και ένα ανοικτό μέτωπο που ενδεχομένως να παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτήν την υπόθεση. Το ανοιχτό μέτωπο αφορά στην ηγεσία της Εκκλησίας στην περιοχή των Χανίων. Έχει μείνει ακέφαλη και υπάρχουν έριδες για το ποιος θα βρεθεί εν τέλει στην ηγεσία της Εκκλησίας εδώ στην περιοχή των Χανίων.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης

«Όσον αφορά τον ρόλο του αστυνομικού, φαίνεται ότι διευκόλυνε κατά κάποιο τρόπο και έδινε πληροφορίες στο κύκλωμα. Μένει να αποδειχθεί βέβαια στη συνέχεια της υπόθεσης. Υπάρχουν και κάποιοι ένστολοι των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι φαίνεται ότι εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών», δήλωσε στον ΣΚΑΙ, η Εκπρόσωπος Τύπου ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Για τον κληρικό και τον ρόλο του, η κυρία Δημογλίδου σημείωσε πως: «υπάρχουν κάποιες αναφορές για θέματα εκβιασμών. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη. Αυτά αποτυπώνονται στη δικογραφία και από δω και πέρα θα δούμε αν δεχτούν κάποια εισαγγελική εντολή οι αστυνομικοί για να διενεργήσουν περαιτέρω έρευνα για αυτό».

«Μπορεί να προκύψει εμπλοκή και άλλων ατόμων», κατέληξε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης εμπλέκονται σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, σε διακίνηση ναρκωτικών και λαθρεμπόριο όπλων.

Παράλληλα, αναλάμβαναν εκβιάσεις κατά παραγγελία, έναντι χιλιάδων ευρώ.

Σημειώνεται πως μυστικοί αστυνομικοί είχαν καταφέρει να ενταχθούν στην οργάνωση, ενώ παράλληλα είχε γίνει άρση τηλεφωνικού απορρήτου στα κινητά των μελών.

Κομβικά σημεία για την αποκάλυψη της μαφίας της Κρήτης, στάθηκαν η τοποθέτηση βόμβας τον Ιανουάριο του 2024 σε όχημα αστυνομικού στα Χανιά, η σύλληψη ενός ατόμου με μίνι οπλοστάσιο το Ιουνίου, αλλά και η σύλληψη τριών ατόμων για κατοχή 7 κιλών κάνναβης.

Μεταξύ των εμπλεκόμενων είναι 16 άτομα που βρίσκονται ήδη στις φυλακές. Οι υπόλοιποι 32, αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα το απόγευμα.

