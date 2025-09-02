Σήμερα οι ανακοινώσεις Χρυσοχοΐδη για ΑΦΜ που πήραν παράνομα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα αποτελέσματα των ερευνών μετά τις έρευνες για ΑΦΜ που πήραν παράνομα χρήματα μέσω επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα παρουσιάσει σήμερα το μεσημέρι, από τη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ την περασμένη εβδομάδα για τις έρευνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Χρυσοχοΐδης είχε προαναγγείλει τις ανακοινώσεις σημειώνοντας ότι τα ποσά που πρέπει να επιστραφούν ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε: «Ο Εισαγγελέας Οργανωμένου Εγκλήματος διέταξε έρευνα για τα ζητήματα της εγκληματικής οργάνωσης, το αδίκημα της απάτης, το αδίκημα της συναυτουργίας, της συνέργειας ή της ηθικής αυτουργίας για το γεγονός ότι υπήρξε μια μεγάλη ζημιά από ιδιώτες. Ξεκίνησε η έρευνα, κάποιες πρώτες χιλιάδες ΑΦΜ διερευνούν οι καλοί ερευνητές και πιστεύω πολύ σύντομα θα έχουμε τη δυνατότητα για κάποιες πρώτες ανακοινώσεις σε ό,τι αφορά στην επιστροφή χρημάτων που καταβλήθηκαν παρανόμως. Μιλάμε για ποσά που υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.