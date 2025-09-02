Σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», στη Θεσσαλονίκη, υποχρεώθηκε ένα αεροσκάφος που ξεκίνησε από το Ηνωμένο Βασίλειο με προορισμό την Κωνσταντινούπολη, αφού ένας 35χρονος Βρετανός επιβάτης του αεροπλάνου επιτέθηκε σε έναν 41χρονο επιβάτη από την Τουρκία.

Σύμφωνα με την αστυνομία και όπως αναφέρει το thestival, κατά τη διάρκεια της πτήσης ο 35χρονος εμφάνισε επιθετική συμπεριφορά και επιτέθηκε στον 41χρονο με γροθιές.

Για λόγους ασφαλείας το αεροπλάνο προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία όπου αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Θεσσαλονίκης πέρασαν χειροπέδες στον 35χρονο.

Πηγή: skai.gr

