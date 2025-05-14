Νέα προθεσμία για την απολογία έλαβε ο 23χρονος ανιψιός της 52χρονης που δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Λάρισα από τον γιο της.

Ο ξάδερφος του δράστη που διώκεται για υπόθαλψη εγκληματία έλαβε προθεσμία και αυτός για την Παρασκευή, όπως και ο 22χρονος δολοφόνος.

Ο 23χρονος το απόγευμα της Δευτέρας φέρεται να βοήθησε τον ξάδερφο του να μετακινήσουν τη σορό της 52χρονης έξω από το διαμέρισμά που έμεναν στην οδό Λεωνίδου στο κέντρο της Λάρισας.

Μόλις οι νεαροί έγιναν αντιληπτοί άφησαν τη σορό μπροστά σε είσοδο πολυκατοικίας και κινήθηκαν προς την οδό Ηπείρου όπου και συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ που είχαν ειδοποιηθεί από γείτονες.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης του, ο 22χρονος απειλήθηκε από τον ξάδερφο του για να βοηθήσει στη μετακίνηση της σορού ενώ νωρίτερα του είπε να συναντηθούν στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας προκειμένου να πιούν καφέ.

Εκεί του είπε να πάνε σπίτι του με την πρόφαση πως η μητέρα του ήθελε να μεταφέρουν ένα χαλί. «Διαπίστωσε την ύπαρξη θύματος αφού εισήλθε στο διαμέρισμα» δήλωσε ένας εκ των συνηγόρων του, όπως αναφέρει το larissanet.gr.

Πηγή: skai.gr

