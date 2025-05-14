Στις κάλπες για να εκλέξουν εκπροσώπους στα διοικητικά συμβούλια των συλλόγων των τμημάτων και των σχολών τους προσέρχονται από το πρωί οι φοιτητές στα τρία πανεπιστήμια της πόλης.

Η εκλογική διαδικασία, που ξεκίνησε νωρίς το πρωί, εξελίσσεται ομαλά σε ΑΠΘ, ΠΑΜΑΚ και ΔΙΠΑΕ. Μέχρι το μεσημέρι η προσέλευση - ως είθισται - ήταν υποτονική, ενώ αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ώρες και μέχρι την ώρα λήξης της ψηφοφορίας.

Η συμμετοχή μέχρι αυτή την ώρα εκτιμάται περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι -σε κάποιες σχολές ελαφρώς αυξημένη, σε άλλες ελαφρώς μειωμένη.

Οι φοιτητές που προσέρχονται στις κάλπες θα πρέπει να επιδεικνύουν στην εφορευτική επιτροπή κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης), προκειμένου να μπορέσουν να ψηφίσουν.

Η ψηφοφορία είναι μυστική και η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με σταυρούς, ο αριθμός των οποίων διαφοροποιείται ανάλογα με το τμήμα ή τη σχολή. Τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών αναμένεται να ανακοινωθούν το βράδυ, ενώ εδώ και χρόνια κάθε παράταξη κάνει τη δική της απολογιστική τοποθέτηση.

Εκπρόσωποι των φοιτητικών παρατάξεων έχουν συγκεντρωθεί σε τραπεζάκια έξω από τα αμφιθέατρα, όπου διεξάγεται η εκλογική διαδικασία, και διανέμουν στους φοιτητές ενημερωτικό υλικό με τις θέσεις και τις προτάσεις των υποψηφίων. Στην προεκλογική ατζέντα κυριαρχούν τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του νόμου για τη διαγραφή φοιτητών που έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης, τα προσφάτως ανακοινωθέντα από την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας στη Σύνοδο των Πρυτάνεων μέτρα για την πάταξη της βίας στους πανεπιστημιακούς χώρους, η ίδρυση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στη χώρα (ΝΠΠΕ), η φοιτητική στέγη και οι κινητοποιήσεις για το δυστύχημα των Τεμπών.

ι κάλπες στα περισσότερα τμήματα άνοιξαν στις 7 το πρωί και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα, ωράριο που, ωστόσο, δεν ήταν δεσμευτικό και σε διάφορα τμήματα διαφοροποιείται έως και κατά μία ώρα αργότερα, με σχετική πρόβλεψη από τον εκάστοτε φοιτητικό σύλλογο. Τα μαθήματα της ημέρας έχουν αναβληθεί, καθώς οι αίθουσες των σχολών έχουν διατεθεί από τα πανεπιστήμια, προκειμένου να διευκολυνθεί η εκλογική διαδικασία και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συμμετοχή των φοιτητών.

