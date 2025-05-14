Παρατείνεται κατά μία ημέρα η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (προκήρυξη 1Γ/2025 - Φ.Ε.Κ. 14/17.04.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π., Φ.Ε.Κ. 15/25.04.2025/τ. Α.Σ.Ε.Π.), η οποία έληγε σήμερα.

Έτσι, η νέα καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων των υποψηφίων εκπαιδευτικής κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ είναι η Πέμπτη 15 Μαΐου και ώρα 20:00.

Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr> Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Πρόσκληση/Προκήρυξη (Παράρτημα Γ΄).

Οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στον εν λόγω διαγωνισμό, πρέπει να συνυποβάλουν τα απαιτούμενα προς τούτο δικαιολογητικά ηλεκτρονικά με την αίτηση συμμετοχής τους (Κεφάλαιο Γ΄ σελ. 1441 της Προκήρυξης: ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

