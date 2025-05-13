Λάρισα: «Με έλεγε τεμπέλη - Εκνευρίστηκα και την κάρφωσα» - Η απολογία του 21χρονου μητροκτόνου

«Τσακωθήκαμε για οικονομικούς λόγους. Μου έλεγε ότι δεν δουλεύω και είμαι τεμπέλης. Με κατηγορούσε ότι όπου πάω για δουλειά με διώχνουν. Εκνευρίστηκα. Πήρα ένα κουζινομάχαιρο και την κάρφωσα πολλές φορές».

Αυτά ανέφερε ο 21χρονος μητροκτόνος, αφού οδηγήθηκε με σκυμμένο το κεφάλι και χωρίς να πει λέξη, στον εισαγγελέα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ.

Μαζί με τον μητροκτόνο στον εισαγγελέα οδηγήθηκε και ο 22χρονος ξάδερφος του, που κατηγορείται για υπόθαλψη εγκληματία. Οι δύο νεαροί έβγαλαν το άψυχο σώμα τυλιγμένο σε ένα πάπλωμα. Οι γείτονες βλέποντας την εικόνα κατάλαβαν τι έχει συμβεί και ειδοποίησαν την αστυνομία.

«Πήρα τηλέφωνο τον ξάδερφό μου να με βοηθήσει να βγάλω κάτι μπάζα από το σπίτι, γιατί δεν μπορούσα μόνος μου», δήλωσε σχετικά με το προαναφερθέν γεγονός ο 21 ετών μητροκτόνος.

Η απολογία του 22χρονου ξαδέλφου - «Τι μπάζα μου λες; Σκότωσες τη μάνα σου;»

Ο ξάδελφός του από πλευράς του κατέθεσε ότι: «Καλά του λέω τυλιγμένα με πάπλωμα έχεις τα μπάζα; Κατά τη μεταφορά μέσα από το πάπλωμα βγήκε το πόδι της θείας μου. Άρχισα να φωνάζω έντρομος και να του λέω 'τι μπάζα μου λες; Σκότωσες τη μάνα σου;'»

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή η 52χρονη γυναίκα δέχθηκε τουλάχιστον 25 χτυπήματα στον θώρακα. Ο μητροκτόνος χρησιμοποίησε ένα μαχαίρι με λάμα 10 εκ., το οποίο στη συνέχεια ξεφορτώθηκε σε κάδο απορριμάτων.

Λίγο πριν τη δολοφονία βρισκόταν σε πιτσαρία

Εν τω μεταξύ, βίντεο από κάμερα ασφαλείας έχει αποτυπώσει τον δράστη σε πιτσαρία της Λάρισας, μαζί με τον σκύλο του, λίγο πριν προβεί στη δολοφονία. Ο μοιραίος καυγάς ξέσπασε λίγο αργότερα.

Ο πατέρας της 52χρονης μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι δεν είχε αντιληφθεί τους καυγάδες μεταξύ μητέρας και γιου.

«Ό,τι ξέρετε όλοι, ξέρω και εγώ, δεν μας αφήνει η αστυνομία να πάμε εκεί», είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.