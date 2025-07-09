Νέα επιχείρηση διάσωσης 520 μεταναστών στη Γαύδο - Συνεχίζεται με αμείωτη ένταση η μεταναστευτική ροή

Νέα πολύωρη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης περίπου 520 αλλοδαπών που επέβαιναν σε αλιευτικό σκάφος σημαίας Μπαχάμες, στη θαλάσσια περιοχή 17 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου, ολοκληρώθηκε απόψε υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Η επιχείρηση ξεκίνησε περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα, με τη συμμετοχή 2 αεροσκαφών της Frontex και 4 παραπλεόντων, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι 6 μποφόρ.

Οι διασωθέντες μετανάστες επιβιβάστηκαν σε φορτηγό πλοίο και σε πλοίο ανοιχτής θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της χώρας Σφακίων.

Εν τω μεταξύ, εικόνες χάους καταγράφονται σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά που ασφυκτιούν από την έκρηξη των μεταναστευτικών ροών. Αρκετοί μετανάστες στην πλειονότητά τους άνδρες κατέφθασαν από τις ακτές της Λιβύης με το νησί να φτάνει στα όρια του καθώς δεν διαθέτει δομές προσωρινής φιλοξενίας.

Την ίδια ώρα, αντίστοιχα απελπιστική είναι η κατάσταση και στη Γαύδο, όπου καθημερινά τις τελευταίες ημέρες το λιμενικό προχωρά σε διασώσεις μεταναστών.

Χθες το πρωί, υ​​​πό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 67 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο από φορτηγό πλοίο σημαίας Λιβερίας.

Οι 67 μετεπιβιβάστηκαν σε πλοίο της Frontex και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, στο Ρέθυμνο, όπου τους παρασχέθηκε ανθρωπιστική βοήθεια.

Παράλληλα, το μεσημέρι της Τρίτης εντοπίστηκαν και διασώθηκαν 45 άνθρωποι που επέβαιναν σε λέμβο από πλοίο σημαίας Κουβέιτ στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Οι άνθρωποι μετεπιβιβάστηκαν σε ναυαγοσωστικό σκάφος και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της χώρας Σφακίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.