Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Αττικού Νοσοκομείου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού με ουρά 1.200 μέτρων προς τον Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείων στον Χολαργό, στην άνοδο της Συγγρού, άνοδο Β. Κωνσταντίνου και στις Κατεχάκη και Κανελλοπούλου προς τη Μεσογείων ανά τμήματα.

Σημειώνεται ότι εκτός λειτουργίας είναι οι φωτεινοί σηματοδότες στη λεωφόρο Μαραθώνος στο ύψος της Παλλήνης.

Πηγή: skai.gr

