Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αυξημένη κίνηση με δυσκολίες στον Κηφισό - Προβλήματα και σε Συγγρού, Μεσογείων, Κατεχάκη

Ουρά σχεδόν 1,5 χιλιομέτρου στη Σχιστού - Εκτός λειτουργίας βρίσκονται οι φωτεινοί σηματοδότες στη λεωφόρο Μαραθώνος στο ύψος της Παλλήνης

Κηφισός

Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, στη λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Αττικού Νοσοκομείου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού με ουρά 1.200 μέτρων προς τον Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείων στον Χολαργό, στην άνοδο της Συγγρού, άνοδο Β. Κωνσταντίνου και στις Κατεχάκη και Κανελλοπούλου προς τη Μεσογείων ανά τμήματα.

Σημειώνεται ότι εκτός λειτουργίας είναι οι φωτεινοί σηματοδότες στη λεωφόρο Μαραθώνος στο ύψος της Παλλήνης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κηφισός κίνηση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark