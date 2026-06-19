Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) απέρριψε την κριτική ότι ο πόλεμος με το Ιράν αποκάλυψε τα όρια της ικανότητάς του να ασκεί εξουσία, λέγοντας στο Axios ότι εξακολουθεί να πιστεύει πως «δεν υπάρχουν όρια».

Ο Τραμπ μπήκε στον πόλεμο απαιτώντας «άνευ όρων παράδοση». Τον τερμάτισε όμως με ένα περιορισμένο μνημόνιο κατανόσης (MOU).

Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος παραδέχτηκε στον δημοσιογράφο του Axios, Marc Caputo, ότι διαπραγματεύτηκε αυτή τη συμφωνία για να αποτρέψει το ενδεχόμενο ο πόλεμος να οδηγήσει σε μια παγκόσμια οικονομική ύφεση.

Παρόλα αυτά, αρνήθηκε ότι η εμπειρία αυτή τον έκανε να αναθεωρήσει ή να ταπεινωθεί. Όταν ρωτήθηκε τι έμαθε από τον πόλεμο σχετικά με τα όρια της δύναμής του, απάντησε: «Δεν υπάρχουν όρια».

Q: What have you learned about the limits on your power as a result of the Iran conflict?



Trump: There are no limits. I haven't learned that lesson yet. I know there are, but you know, there are no limits. We defeated them totally militarily.



Source: Axios pic.twitter.com/PYFciLfgQQ — Clash Report (@clashreport) June 19, 2026

«Δεν έχω μάθει ακόμη αυτό το μάθημα. Ξέρω ότι υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν όρια» συμπλήρωσε.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «τους νικήσαμε ολοκληρωτικά από στρατιωτικής πλευράς» και ότι ακόμη και το μνημόνιο «πιθανότατα είναι μια άνευ όρων παράδοση».

Q: At the beginning of the Iran conflict, you had talked about you only wanted unconditional surrender. The MoU doesn't look like unconditional surrender.



Trump: It really probably is unconditional surrender.



Source: Axios pic.twitter.com/swZxCyBSp6 — Clash Report (@clashreport) June 19, 2026

Υποστήριξε ότι ο πόλεμος στην πραγματικότητα απέδειξε τη στρατιωτική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών: «Ποιος άλλος θα μπορούσε να κάνει έναν τέτοιο αποκλεισμό; Έκανα έναν ναυτικό αποκλεισμό όπου ούτε ένα πλοίο δεν κατάφερε να περάσει. Μερικά προσπάθησαν. Δεν κράτησε πολύ».

Ο Τραμπ αναγνώρισε στη συνέντευξη ότι οι εναλλακτικές επιλογές αντί της συμφωνίας θα μπορούσαν να είχαν πολύ σοβαρές συνέπειες.

Ως προς την κριτική γιατί δεν ήταν πιο σκληρός με το Ιράν, ο Τραμπ αντέδρασε έντονα λέγοντας: «Ο μόνος τρόπος να γίνω πιο σκληρός, είναι να μπω εκεί για άλλες δύο ή τρεις εβδομάδες και να συνεχίσω να τους βομβαρδίζω ανελέητα. Σωστά; Αλλά τι θα κερδίζαμε από αυτό; Το Στενό του Ορμούζ δεν θα ήταν ανοιχτό».

«Δεν θα είχαμε πετρέλαιο για μήνες. Όσο πέφτουν βόμβες, αυτό το πέρασμα κλείνει αυτόματα» είπε, προσθέτοντας σε άλλο σημείο: «Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει μια παγκόσμια οικονομική ύφεση».

Το Axios σημειώνει πως ο Τραμπ έχει εκφράσει ιδιωτικά ανησυχίες ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου άρχιζαν να εξαντλούνται και ότι θα μπορούσε να προκληθεί ένα παγκόσμιο σοκ στις τιμές του πετρελαίου αν το Στενό του Ορμούζ παρέμενε κλειστό, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τον τρόπο σκέψης του.

Η πληροφορία αυτή εξηγεί γιατί ο Τραμπ αποδέχτηκε αυτή τη συμφωνία, αν και ο ίδιος επέμεινε ότι ο πόλεμος απέδειξε το εύρος της ισχύος του και όχι τα όριά της.

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Πηγή: skai.gr

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