«Ακυβέρνητο» λεωφορείο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης - Ξήλωσε κολώνες, πινακίδες και έπεσε σε περίφραξη κτιρίου - Δείτε βίντεο

Ο οδηγός σταμάτησε χωρίς να βάλει χειρόφρενο, με αποτέλεσμα το λεωφορείο «ακυβέρνητο» να διανύσει περίπου 150 μέτρα στον παράδρομο προς Γλυφάδα

Παραλίγο τραγωδία στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, το βράδυ της Τετάρτης (9/7), με αρθρωτό λεωφορείο, χωρίς ευτυχώς επιβάτες, της Κοινοπραξίας Συγκοινωνιών Αττικής (ΟΣΥ) που εκτελούσε το δρομολόγιο Αργυρούπολη – Σαρωνίδα (122).

Σύμφωνα με πληροφορίες του notia, ο οδηγός σταμάτησε για προσωπική του ανάγκη, χωρίς να βάλει χειρόφρενο, με αποτέλεσμα το λεωφορείο «ακυβέρνητο» να διανύσει περίπου 150 μέτρα, στον παράδρομο της Λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς Γλυφάδα.

Ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, ξήλωσε κολώνες φωτισμού και πινακίδες κυκλοφορίας, «έγδαρε» την περίφραξη του κτιριακού συγκροτήματος ΑΜΕΑ και ευτυχώς σταμάτησε πριν βγει στη λεωφόρο.

