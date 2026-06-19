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Τραμπ: Δυσκολεύτηκε να παρασημοφορήσει βετεράνους και... έδεσε το μετάλλιο κόμπο - Όλο το βίντεο

Ο Τραμπ απένειμε την ύψιστη στρατιωτική τιμή των ΗΠΑ στον Ταγματάρχη των Πεζοναυτών Τζέιμς Κάπερς Τζούνιορ και στον Ταγματάρχη του Στρατού Νίκολας Ντόκερι

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Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) απένειμε την Πέμπτη το Μετάλλιο της Τιμής σε τρεις βετεράνους, τιμώντας πράξεις ηρωισμού που έσωσαν ζωές και αντιμετώπισαν τις εχθρικές δυνάμεις στο Βιετνάμ και το Αφγανιστάν.

Ο Τραμπ απένειμε την ύψιστη στρατιωτική τιμή των ΗΠΑ στον Ταγματάρχη του Σώματος Πεζοναυτών Τζέιμς Κέιπερς Τζούνιορ και στον Ταγματάρχη του Στρατού Νίκολας Ντόκερι. Απένειμε επίσης το μετάλλιο μετά θάνατον στον Συνταγματάρχη του Σώματος Πεζοναυτών Τζον Γ. Ρίπλεϊ, ο οποίος πέθανε το 2008.

«Αυτοί είναι σπουδαίοι άνδρες, σπουδαίοι άνθρωποι», δήλωσε ο Τραμπ στην τελετή. «Σας ευχαριστούμε και δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ, μα ποτέ».

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ δυσκολεύτηκε να παρασημοφορήσει τον Ντόκερι και... έδεσε το μετάλλιο κόμπο. Αλλά στον γηραιό Κέιπερς το κατάφερε. Όπως και να 'χει, το αποτέλεσμα μετράει. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ντόναλντ Τραμπ μετάλλιο
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