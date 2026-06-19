Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) απένειμε την Πέμπτη το Μετάλλιο της Τιμής σε τρεις βετεράνους, τιμώντας πράξεις ηρωισμού που έσωσαν ζωές και αντιμετώπισαν τις εχθρικές δυνάμεις στο Βιετνάμ και το Αφγανιστάν.

Trump spectacularly failed his latest cognitive test pic.twitter.com/HnzmXr3TDC June 18, 2026

Ο Τραμπ απένειμε την ύψιστη στρατιωτική τιμή των ΗΠΑ στον Ταγματάρχη του Σώματος Πεζοναυτών Τζέιμς Κέιπερς Τζούνιορ και στον Ταγματάρχη του Στρατού Νίκολας Ντόκερι. Απένειμε επίσης το μετάλλιο μετά θάνατον στον Συνταγματάρχη του Σώματος Πεζοναυτών Τζον Γ. Ρίπλεϊ, ο οποίος πέθανε το 2008.

«Αυτοί είναι σπουδαίοι άνδρες, σπουδαίοι άνθρωποι», δήλωσε ο Τραμπ στην τελετή. «Σας ευχαριστούμε και δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ, μα ποτέ».

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ δυσκολεύτηκε να παρασημοφορήσει τον Ντόκερι και... έδεσε το μετάλλιο κόμπο. Αλλά στον γηραιό Κέιπερς το κατάφερε. Όπως και να 'χει, το αποτέλεσμα μετράει.

🚨INCREDIBLE! President Trump just awarded the Medal of Honor to 88-year-old retired Marine hero James Capers Jr.!



Pure respect and honor on full display.



What a legendary moment!



America salutes you, Sir!🇺🇸🫡



HT @EricLDaugh pic.twitter.com/2r4yA9QwmS — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 18, 2026

Πηγή: skai.gr

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