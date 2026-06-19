Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Πολύ μεγαλύτερη καθυστέρηση της αναμενόμενης αντιμετωπίζουν οι οδηγοί που βρίσκονται στην παραλιακή προς Πειραιά, καθώς τα κυκλοφοριακά προβλήματα αρχίζουν από το ύψος του ΕΔΕΜ και τελειώνουν στην πλατεία Ιπποδαμείας.

Πολύ αυξημένη, επίσης, είναι η κίνηση στην άνοδο της Λ. Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα, στην κάθοδο της Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς την Ιερά Οδό και στη Λ. Σχιστού προς Σκαραμαγκά.

Μικρότερες καθυστερήσεις παρατηρούνται στο ρεύμα εξόδου της Λ. Αθηνών, στον ανοδικό άξονα Συγγρού-Β. Αμαλίας, στον ανοδικό άξονα Αρδηττού-Β. Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο.

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Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

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