Με τη συμμετοχή του Έντιν Τζέκο στον αγώνα της Βοσνίας εναντίον της Ελβετίας, αυξήθηκε ο κατάλογος των «40ρηδων» που έχουν αγωνιστεί σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η διοργάνωση που βρίσκεται σε εξέλιξη θα μείνει στα χρονικά ως «Μουντιάλ των 40ρηδων», αφού έχουν ήδη παίξει 7 ποδοσφαιριστές που έχουν κλείσει τα 40, ενώ τα προηγούμενα 92 χρόνια (1930-2022) είχαν αγωνιστεί μόλις έξι!

Αναλυτικά η λίστα με τους «40ρηδες» που έχουν αγωνιστεί σε ματς Παγκοσμίου Κυπέλλου:

Εσάμ Ελ Χαντάρι (Αίγυπτος) | 25/06/2018 | Αντίπαλος: Σ. Αραβία (2-1) | Ηλικία: 45 ετών και 160 ημερών Φαρίντ Μοντραγκόν (Κολομβία) | 24/06/2014 | Αντίπαλος: Ιαπωνία (4-1) | Ηλικία: 43 ετών και 03 ημερών Ροζέ Μιλά (Καμερούν) | 28/06/1994 | Αντίπαλος: Ρωσία (1-6) | Ηλικία: 42 ετών και 38 ημερών Πατ Τζένινγκς (Β. Ιρλανδία) | 12/06/1986 | Αντίπαλος: Βραζιλία (0-3) | Ηλικία: 41 ετών και 00 ημερών Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία) | 17/06/2026 | Αντίπαλος: ΛΔ Κονγκό (1-1) | Ηλικία: 41 ετών και 132 ημερών Λούκα Μόντριτς (Κροατία) | 17/06/2026 | Αντίπαλος: Αγγλία (2-4) | Ηλικία: 40 ετών και 289 ημερών Πίτερ Σίλτον (Αγγλία) | 07/07/1990 | Αντίπαλος: Ιταλία (1-2) | Ηλικία: 40 ετών και 289 ημερών Ντίνο Τζοφ (Ιταλία) | 11/07/1982 | Αντίπαλος: Γερμανία (3-1) | Ηλικία: 40 ετών και 133 ημερών Εντίν Τζέκο (Βοσνία) | 18/06/2026 | Αντίπαλος: Ελβετία (1-4) | Ηλικία: 40 ετών και 93 ημερών Μάνουελ Νόιερ (Γερμανία) | 14/06/2026 | Αντίπαλος: Κουρασάο (7-1) | Ηλικία: 40 ετών και 78 ημερών Αλί Μπουμνιζέλ (Τυνησία) | 23/06/2006 | Αντίπαλος: Ουκρανία (0-1) | Ηλικία: 40 ετών και 40 ημερών Βοζίνια (Πράσινο Ακρωτήρι) | 15/06/2026 | Αντίπαλος: Ισπανία (0-0) | Ηλικία: 40 ετών και 12 ημερών Φερνάντο Μουσλέρα (Ουρουγουάη) | 16/06/2026 | Αντίπαλος: Σ. Αραβία (1-1) | Ηλικία: 40 ετών και 00 ημερών

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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