Τροχαίο στο Ίλιον: Σοβαρά τραυματίες δύο αναβάτες μηχανής

Τροχαίο με δύο τραυματίες σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Ίλιον. Σύμφωνα με την Καθημερινή, λίγο πριν από τις 8 το βράδυ, 48χρονη οδηγός κινούμενη επί της οδού Αλαμάνας έκανε αριστερό ελιγμό για να κατευθυνθεί προς την οδό Αιόλου.

Στη διασταύρωση των δύο οδών συγκρούστηκε με αυτοκίνητο οδηγούμενο από έναν 35χρονο, καθώς και με μηχανή με δύο αναβάτες που έρχονταν από το αντίθετο ρεύμα.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός των δύο αναβατών της μηχανής ηλικίας 24 και 22 ετών. Ο πρώτος διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» και ο δεύτερος στο «Αττικόν».

Πηγή: skai.gr

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