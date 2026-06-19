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Ουκρανία: Ρωσική επίθεση σε Σούμι και Χάρκοβο - Τουλάχιστον 2 νεκροί

Ο περιφερειακός κυβερνήτης του Χάρκοβου Όλεχ Σινιεχούμποφ δήλωσε ότι πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, χρειάστηκαν ιατρική βοήθεια

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Κίεβο

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίσθηκαν από ρωσικά πλήγματα με βόμβες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στη βορειοανατολική ουκρανική περιφέρεια του Σούμι,ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική αστυνομία.

Άλλοι πέντε, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, χρειάσθηκαν ιατρική βοήθεια αφού η Ρωσία έπληξε με βόμβες το Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινιεχούμποφ.

Το Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες από ανεξάρτητες πηγές.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: ρωσική επίθεση Ουκρανία
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