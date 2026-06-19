Ουκρανία: Ρωσική επίθεση σε Σούμι και Χάρκοβο - Τουλάχιστον 2 νεκροί

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίσθηκαν από ρωσικά πλήγματα με βόμβες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στη βορειοανατολική ουκρανική περιφέρεια του Σούμι,ανακοίνωσε σήμερα η ουκρανική αστυνομία.
Άλλοι πέντε, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, χρειάσθηκαν ιατρική βοήθεια αφού η Ρωσία έπληξε με βόμβες το Χάρκοβο, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινιεχούμποφ.
Το Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες από ανεξάρτητες πηγές.
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