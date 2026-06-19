Οι αρχές ανακοίνωσαν πως απομάκρυναν εσπευσμένα παιδιά και εκπαιδευτικούς σε πρωτοβάθμιο σχολείο στο βόρειο Τόκιο όπου ξέσπασε πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε σε αίθουσα μουσικής στον τέταρτο όροφο του κτηρίου, μεταδίδουν μέσα ενημέρωσης στην Ιαπωνία.

A fire has broken out at an elementary school in Tokyo, Japan. Initial reports suggest that children may still be trapped inside as emergency crews respond to the scene. pic.twitter.com/cv4hdbDcJ8 June 19, 2026

DEVELOPING: Fire breaks out at elementary school in Tokyo, Japan; many children unable to escape. - Yahoo/NHK pic.twitter.com/7L8RqumLKh — AZ Intel (@AZ_Intel_) June 19, 2026

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, 8 μαθητές και δυο εκπαιδευτικοί, αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού, ανέφεραν η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK και το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, στο σχολείο βρίσκονταν τουλάχιστον 300 μαθητές και δεκάδες μέλη του προσωπικού, κατά τις ίδιες πηγές.

Πηγή: skai.gr

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