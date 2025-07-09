Στο Λαύριο μεταφέρονται οι 520 μετανάστες που εντοπίστηκαν στη Γαύδο

Αλλαγή στον αρχικό σχεδιασμό μεταφοράς των περίπου 520 αλλοδαπών που διασώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες από αλιευτικό σκάφος στη θαλάσσια περιοχή 17 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι διασωθέντες οδηγούνται στο λιμάνι του Λαυρίου και όχι στο λιμάνι της Χώρας Σφακίων, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί.

Η μεταφορά τους πραγματοποιείται με φορτηγό πλοίο σημαίας Μπαχάμες, στο οποίο είχαν επιβιβαστεί κατά τη διάρκεια της επιχείρησης και με τη συνοδεία Πλωτού Ανοιχτής Θαλάσσης του Λιμενικού Σώματος.

Η επιχείρηση διάσωσης των 520 μεταναστών ξεκίνησε περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης, με τη συμμετοχή 2 αεροσκαφών της Frontex και 4 παραπλεόντων, ενώ στην περιοχή επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι 6 μποφόρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

