Κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός του οποίου διεξάγονταν τυχερά παίγνια εντοπίστηκε μεσημβρινές ώρες χθες, Τετάρτη 7 Μαΐου 2025, σε περιοχή του Πειραιά, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων, οργανώθηκε συντονισμένη επιχείρηση με τη συνδρομή επιχειρησιακής ομάδας της Δ.Α.Ο.Ε., κατά την οποία ελέγχθηκε το εν λόγω κατάστημα και συνελήφθησαν 3 άτομα, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης, εργαζόμενος και πελάτης.

Όπως προέκυψε, ο εργαζόμενος, για λογαριασμό του ιδιοκτήτη, είχε εγκαταστήσει και επέτρεπε τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων τύπου «φρουτάκια» στον ανωτέρω πελάτη, ενώ, παράλληλα, διαπιστώθηκε η εγκατάσταση καμερών ασφαλείας από τον ιδιοκτήτη, χωρίς την απαραίτητη άδεια αρμόδιας Αρχής.

Συνολικά από τις έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -15- ηλεκτρονικοί υπολογιστές με το ανάλογο περιφερειακό υλικό, server, 6 κάμερες επιτήρησης και το ποσό των 950 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.