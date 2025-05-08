Το υπουργείο Πολιτισμού προχωρεί στην εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος πυροπροστασίας στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στο νεκροταφείο των τύμβων Βρανά, στον Μαραθώνα, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού του για την προστασία αρχαιολογικών χώρων και μνημείων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Στον Βρανά, δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Μαραθώνα, βρίσκεται το νεκροταφείο των τύμβων της Μέσης Εποχής του Χαλκού. Περιλαμβάνει τύμβους της Μέσης Εποχής του Χαλκού (2000 – 1600 π.Χ.), ενώ κάποιοι από αυτούς ήταν σε χρήση και κατά τη μυκηναϊκή περίοδο (14ος – 12ος αι. π.Χ). Το κτήριο του Αρχαιολογικού Μουσείου ανακαινίστηκε και απέκτησε νέα έκθεση, το 2004, στο πλαίσιο των έργων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Στο ίδιο πλαίσιο κατασκευάστηκε και το προστατευτικό στέγαστρο, που καλύπτει του τύμβους Ι-ΙΙΙ.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε: «Ολοένα και συχνότερα βιώνουμε πλέον τα ακραία φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής. Προτεραιότητα μας είναι η πρόληψη και η προστασία των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων και των μουσείων από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Σε όλη την επικράτεια εξελίσσονται ή ωριμάζουν έργα για την αντιμετώπιση, στο μέτρο του δυνατού, καταστροφικών πυρκαγιών και πλημμυρών. Το Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά και το νεκροταφείο, στον Βρανά του Μαραθώνα, διασώζουν ιδιαίτερα σημαντικά ευρήματα, των οποίων η ασφάλεια κρίνεται σκόπιμο να ενισχυθεί. Το Μουσείο, σήμερα, διαθέτει σύστημα πυρανίχνευσης και φορητά μέσα πυρόσβεσης. Σύμφωνα με την εφαρμοστέα μελέτη, που εκπονήθηκε από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο χώρος αντιμετωπίζεται ως ενιαίο σύνολο. Προβλέπεται η εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου και η χωροθέτηση του Πυροσβεστικού Συγκροτήματος σε σημείο αθέατο και συμβατό με το περιβάλλον του αρχαιολογικού χώρου. Η εγκατάσταση δεν αλλοιώνει τη φυσιογνωμία του αρχαιολογικού χώρου, των μνημείων και του Μουσείου. Αντίθετα συμβάλλει στη συνολική προστασία τους σε περίπτωση πυρκαγιάς και ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας επισκεπτών και εργαζομένων».

Βάσει της εφαρμοστέας μελέτης, το έργο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, που επεκτείνεται και στο Μουσείο. Το συγκρότημα (ΠΠΣ) περιλαμβάνει αντλιοστάσιο πυρόσβεσης και δεξαμενή νερού.

Τριάντα πυροσβεστικές φωλιές που χωροθετούνται περιμετρικά του χώρου, καθώς και τέσσερις στο Μουσείο -δύο στο ισόγειο και δύο στο υπόγειο.

Περιμετρικό δίκτυο, συνολικού μήκους 1.171μ. με τέσσερις διακλαδώσεις, ώστε να καλύπτεται ολόκληρος ο χώρος με πυροσβεστικές φωλιές.

Ενίσχυση της πυρασφάλειας του Μουσείου με φορητούς πυροσβεστήρες, φωτισμό και σήμανση ασφαλείας, σύστημα πυρανίχνευσης και χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς, καθώς και πρόβλεψη δεύτερης εξόδου διαφυγής.

