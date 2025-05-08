Ενώπιον του εισαγγελέα βρίσκεται ο 67χρονος δράστης της δολοφονίας του πατέρα του σε χωριό της Αμφιλοχίας.

Ο δράστης, πρώην αστυνομικός με ποινικό παρελθόν, ισχυρίστηκε πως σκότωσε τον 95χρονο με γκλίτσα και ένα μαχαίρι επειδή δεν τον άφηνε να κοιμηθεί. «Δεν με άφηνε σε ησυχία», είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με δηλώσεις του αδερφού του.

Πριν από κάποιες ημέρες είχε καταγγελθεί από συγγενείς ότι τον κακοποιούσε.

Έρευνα ήταν σε εξέλιξη από τις 16 Απριλίου, ωστόσο δεν απέτρεψε τη δολοφονία του ηλικιωμένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας πριν από 15 περίπου ημέρες επέστρεψε τον φάκελο στην αστυνομία προκειμένου να συνεχιστεί η έρευνα για την υπόθεση.

Μάλιστα στις 2 Μαΐου ο 67χρονος είχε κληθεί για ανωμοτί κατάθεση αλλά δεν πήγε ποτέ.

Ο 67χρονος έχει και πλούσιο ποινικό παρελθόν. Είχε συλληφθεί και προφυλακιστεί για σεξουαλική επίθεση σε βάρος ανήλικης και το 2000 είχε αποταχθεί από το Σώμα.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες έχει και ψυχολογικά προβλήματα και τον τελευταίο χρόνο ακολουθούσε αγωγή.

Πηγή: skai.gr

