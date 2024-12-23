Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ρεθύμνου εισήλθαν μεταμεσονύχτιες ώρες σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος-καφετέρια σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνης, ιδιοκτησίας ημεδαπού ο οποίος απουσίαζε και σε έλεγχο που πραγματοποίησαν διαπιστώθηκε ότι η υπεύθυνη λειτουργίας του καταστήματος είχε επιτρέψει σε επτά άτομα τη συμμετοχή στη διενέργεια του απαγορευμένου τυχερού παιχνιδιού «ζάρια», με συνομολόγηση χρηματικού στοιχήματος και απόδοση κερδών στους παίκτες και τον διοργανωτή, οι οποίοι και συνελήφθησαν.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στους συλληφθέντες και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον χώρο του καταστήματος, σε ειδικά διαμορφωμένο τραπέζι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 2.685 ευρώ ως προερχόμενο ή προοριζόμενο για τη διενέργεια του τυχερού παιγνίου και ένα ζεύγος κύβων - ζαριών.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.