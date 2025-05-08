«Caller ID Spoofing»: Οδηγίες προστασίας από τη νέα τηλεφωνική απάτη

Σε άμεση φραγή εισερχομένων κλήσεων από το εξωτερικό, που στοχεύουν στην εξαπάτηση των καλούμενων με τη μέθοδο «Caller ID Spoofing», ζητά από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), κατόπιν συνεργασίας με την Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Παράλληλα, εφιστά την προσοχή των καταναλωτών, ώστε να παραμένουν και να μη δίνουν προσωπικά στοιχεία τους όταν λαμβάνουν τέτοιου είδους κλήσεις.

Σε αυτήν τη σύσταση, στην οποία ήδη έχει ανταποκριθεί η πλειονότητα των παρόχων, εφαρμόζοντας σχετική φραγή, προέβη η ΕΕΤΤ, λόγω του ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει γίνει αποδέκτης πληθώρας αναφορών από συνδρομητές και παρόχους για κακόβουλες τηλεφωνικές κλήσεις.

Επισημαίνεται, ότι με τη μέθοδο «Caller ID Spoofing» και τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών μέσων, επιτήδειοι πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις, στις οποίες εμφανίζονται ψευδώς ως αριθμοί του καλούντα, γνωστοί αριθμοί τραπεζικών οργανισμών ή κυβερνητικών φορέων, όπως επίσης και άγνωστοι αλλά αληθοφανείς αριθμοί. Αυτή η μέθοδος έχει ως σκοπό την εξαπάτηση των καταναλωτών, καθώς τρίτα πρόσωπα, χωρίς καμία σχέση με τον αριθμό που εμφανίζεται στην αναγνώριση κλήσης, υποδύονται υπαλλήλους των οργανισμών/εταιρειών, προσπαθώντας να αποσπάσουν ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση παράνομων συναλλαγών.

Ως εκ τούτου, η ΕΕΤΤ εφιστά την προσοχή των καταναλωτών ώστε να παραμένουν σε εγρήγορση όταν λαμβάνουν κλήσεις από αριθμούς που αποδίδονται σε οργανισμούς ή από αριθμούς που δεν αναγνωρίζουν ή τους φαίνονται ύποπτοι.

Ειδικότερα, σε σχετική ανακοίνωσή της η ΕΕΤΤ, συνιστά στους καταναλωτές:

Να διακόπτουν άμεσα την κλήση και να καλούν τον οργανισμό, από τον οποίο υποτίθεται ότι προέρχεται η κλήση, για να την επιβεβαιώσουν.

Να μη δίνουν ποτέ και σε κανέναν ευαίσθητα προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία (π.χ username, κωδικούς χρήσης, αριθμούς καρτών, PIN, OTPs, κ.λπ.), γιατί δεν θα τους ζητηθεί για κανέναν λόγο να αποκαλύψουν τέτοια στοιχεία κατά τη διάρκεια μίας γνήσιας επικοινωνίας με έναν οργανισμό ή τράπεζα.

Να προβαίνουν άμεσα σε αναφορά/καταγγελία της κλήσης απάτης στην αστυνομία.

της κλήσης απάτης στην αστυνομία. Να ενημερώνουν το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον τους όταν υποψιάζονται ότι έχουν δεχθεί κλήση απάτης ή ακόμα και να το κοινοποιούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμβάλλοντας στην πληροφόρηση του ευρέος κοινού και την προστασία του από ανάλογα περιστατικά απάτης.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την προστασία των καταναλωτών, η ΕΕΤΤ θα συνεχίσει να εξετάζει τη λήψη και νέων μέτρων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κακόβουλων κλήσεων απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία, δεδομένου ότι το εν λόγω θέμα εξαπάτησης με τη μέθοδο «Caller ID Spoofing» έχει λάβει παγκόσμιες διαστάσεις.

