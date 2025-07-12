Για σοβαρές συστημικές αποτυχίες στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της χώρας έκανε λόγο ο ποινικολόγος Γιάννης Βλάχος, εκφράζοντας έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο εγκληματικών ενεργειών που ουδέποτε αποκαλύφθηκαν ή οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη, με αφορμή την πρόσφατη πολύκροτη υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου και τη δολοφονία 4 βρεφών στην Αμαλιάδα.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, η υπόθεση της Πάτρας δεν είναι μεμονωμένη: «Μιλάμε ήδη για τρεις γνωστές περιπτώσεις στην ίδια πόλη. Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν κι άλλες στην Πάτρα, πόσο μάλλον πανελλαδικά. Αν επεκταθούμε σε όλες τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες της Ελλάδας, τότε ίσως μιλάμε για έναν αριθμό αρκετά υψηλό».

Αξίζει να σημειωθεί πως σοβαρές καταγγελίες για παραλείψεις και λανθασμένες ιατροδικαστικές εκθέσεις τόσο στην υπόθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου, όσο και σε προηγούμενες περιπτώσεις παιδικών θανάτων, μεταξύ αυτών και η υπόθεση της Ρούλας Πισπιρίγκου, φαίνεται πως άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου προκειμένου να γίνει αναστολή της λειτουργίας της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πάτρας και ταυτόχρονα να διαταχθεί και προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών ιατροδικαστών που χειρίστηκαν κρίσιμες υποθέσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα περιστατικά αυτά αφορούν τυχόν εγκληματικές ενέργειες που δεν είχαν διαγνωστεί αρχικά, προκαλώντας έντονη ανησυχία για την εγκυρότητα των πορισμάτων.

Ο κ. Βλάχος τόνισε ότι οι Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες είναι ταγμένες να συνδράμουν τις δικαστικές αρχές στην αποκάλυψη και τεκμηρίωση των εγκλημάτων, ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται να αποτυγχάνουν.

«Υπάρχουν ιατροδικαστές με εξαιρετική πορεία, όμως υπάρχει και σοβαρός αριθμός που δεν κάνει τη δουλειά του – είτε λόγω επιστημονικής ανεπάρκειας, είτε λόγω αδιαφορίας, είτε λόγω της νοοτροπίας του Δημοσίου», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος ειδικά στην υπόθεση των τριών παιδιών στην Πάτρα, σημείωσε πως δε δικαιολογείται η άγνοια μεταξύ των ιατροδικαστών: «Ένας ιατροδικαστής που εξετάζει ένα παιδί, οφείλει να γνωρίζει εάν η ίδια μητέρα έχει χάσει με ύποπτο τρόπο άλλα δύο. Δεν είναι μόνο θέμα πληροφόρησης, αλλά και στοιχειώδους επαγρύπνησης».

«Οι αστοχίες αυτές δεν είναι αθώες. Γίνονται πάνω σε σορούς νεκρών», τόνισε ο κ. Βλάχος, επισημαίνοντας ότι σε τουλάχιστον μία υπόθεση οι ίδιες οι ιατροδικαστικές εκθέσεις αποδείχθηκαν πλήρως άστοχες, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος για τη δικαστική διερεύνηση.

Καταγγελίες έχουν κατατεθεί από την ΠΟΕΔΗΝ, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι επιβεβαίωση σχετικών παραλείψεων δόθηκε και από τον οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο οποίος έχει εμπλακεί σε αρκετές υποθέσεις κακοποίησης και παιδικών θανάτων στην περιοχή.

Τα αδικήματα που ερευνώνται αφορούν μεταξύ άλλων παράβαση καθήκοντος, ψευδή βεβαίωση και έκδοση ψευδών πιστοποιητικών από μέρους των εμπλεκόμενων ιατροδικαστών.

Λόγω της σοβαρότητας της έρευνας, η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας θα παραμείνει κλειστή για άγνωστο χρονικό διάστημα, ενώ όλα τα περιστατικά της ευρύτερης περιοχής θα εξυπηρετούνται από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κορίνθου, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα ενισχυθεί άμεσα με επιπλέον προσωπικό και μέσα.

Η υπόθεση αναμένεται να εξεταστεί σε βάθος, με τις εισαγγελικές αρχές να συγκεντρώνουν ήδη κρίσιμο υλικό, ενώ οι φάκελοι των υποθέσεων φυλάσσονται ως αποδεικτικά στοιχεία.

