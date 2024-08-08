Δύο νέες λειτουργικότητες, οι οποίες θα περιορίσουν περαιτέρω τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία των πολιτών στις συναλλαγές τους με το Δημόσιο, θέτει σε εφαρμογή η ΑΑΔΕ.

Από σήμερα Πέμπτη επεκτείνεται σε περισσότερες περιπτώσεις δηλώσεων φόρου δωρεάς και γονικής παροχής ακινήτων, που υποβάλλονται μέσω της εφαρμογής myPROPERTY, η δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας και υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9).

Μέχρι χθες, η λειτουργικότητα αυτή αφορούσε μόνο τις περιπτώσεις δωρεάς/γονικής παροχής του 100% πλήρους κυριότητας επί ακινήτου, από έναν δωρητή/γονέα σε έναν δωρεοδόχο/τέκνο. Πλέον, επεκτείνεται και στις περιπτώσεις δωρεάς και γονικής παροχής:

πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας ακινήτου

σε ποσοστό 100% ή και μικρότερο

από ένα δωρητή/γονέα σε έναν ή περισσότερους δωρεοδόχους/τέκνα

Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) δημιουργείται και υποβάλλεται αυτόματα για τα συμβολαιογραφικά έγγραφα που αναρτώνται στην ψηφιακή εφαρμογή myPROPERTY της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές> Δημοφιλείς εφαρμογές > myPROPERTY και αφορούν δηλώσεις φόρου δωρεάς και γονικής παροχής ακινήτων που έχουν υποβληθεί από τις 2/1/2024.

Ο πολίτης λαμβάνει σχετική ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μπορεί να αναζητήσει τη δήλωση Ε9 στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση Ε9/ΕΝΦΙΑ > Είσοδος στην Εφαρμογή > έτος 2025.

Με τη διεύρυνση της ψηφιακής εφαρμογής διευκολύνονται οι φορολογούμενοι, καθώς δεν χρειάζεται πλέον να συμπληρώνουν και να υποβάλλουν οι ίδιοι τις συγκεκριμένες δηλώσεις, και διασφαλίζεται η έγκαιρη εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

