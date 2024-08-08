Ο 45χρονος Γ.Σ. έχασε τη ζωή σε σοκαριστικό τροχαίο που είχε με το πολυτελές αυτοκίνητο του, τα ξημερώματα της Πέμπτης, στην εθνική οδό Πύργου-Πατρών, στο ύψος του Βουνάργου, έξω από το εστιατόριο «Αίγλη».

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του patrisnews.com, ο 45χρονος έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, μάρκας BMW Z4, προσέκρουσε αρχικά σε δύο μεταλλικές κολόνες ηλεκτροφωτισμού ξηλώνοντας τις, και κατέληξε σε αυλάκι, με το αυτοκίνητο να γίνεται σμπαράλια.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που ο άτυχος άνδρας εκσφενδονίστηκε αρκετά μέτρα μακριά και διαμελίστηκε. Άμεσα στο σημείο έφθασαν διασώστες του ΕΚΑΒ, αλλά και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Πύργου όπου προχώρησαν σε πλύση του οδοστρώματος που θύμιζε βομβαρδισμένο τοπίο.

Πηγή: skai.gr

