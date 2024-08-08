Σήμερα, Πέμπτη 8 Αυγούστου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, τιμούμε τη μνήμη των Αγίου Μύρωνος επισκόπου Κρήτης και Νεομάρτυρος Τριαντάφυλλου από Ζαγοράς.
Ειδικότερα, σήμερα γιορτάζουν οι:
- Μύρων, Μύρωνας, Μύρα, Μίρκα
- Τριαντάφυλλος, Τριανταφύλλης, Φύλλης, Φύλλιος, Τριανταφυλλένιος, Τριανταφυλλιά, Φύλλη, Φύλλια, Φυλλιώ, Φυλλίτσα, Τριανταφυλλένια, Ρόζα
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.