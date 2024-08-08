Σήμερα, Πέμπτη 8 Αυγούστου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, τιμούμε τη μνήμη των Αγίου Μύρωνος επισκόπου Κρήτης και Νεομάρτυρος Τριαντάφυλλου από Ζαγοράς.

Ειδικότερα, σήμερα γιορτάζουν οι:

Μύρων, Μύρωνας, Μύρα, Μίρκα

Τριαντάφυλλος, Τριανταφύλλης, Φύλλης, Φύλλιος, Τριανταφυλλένιος, Τριανταφυλλιά, Φύλλη, Φύλλια, Φυλλιώ, Φυλλίτσα, Τριανταφυλλένια, Ρόζα

Πηγή: skai.gr

