Εορτολόγιο: Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα Πέμπτη 8 Αυγούστου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα

Εορτολόγιο

Σήμερα, Πέμπτη 8 Αυγούστου, σύμφωνα με το Εορτολόγιο, τιμούμε τη μνήμη των Αγίου Μύρωνος επισκόπου Κρήτης και Νεομάρτυρος Τριαντάφυλλου από Ζαγοράς.

Ειδικότερα, σήμερα γιορτάζουν οι:

  • Μύρων, Μύρωνας, Μύρα, Μίρκα 
  • Τριαντάφυλλος, Τριανταφύλλης, Φύλλης, Φύλλιος, Τριανταφυλλένιος, Τριανταφυλλιά, Φύλλη, Φύλλια, Φυλλιώ, Φυλλίτσα, Τριανταφυλλένια, Ρόζα
