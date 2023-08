Νεκρός εντοπίστηκε Σουδανός στον Αλιάκμονα Ελλάδα 12:25, 03.08.2023 linkedin

Ο νεαρός διέμενε σε δομή φιλοξενίας προσφύγων Αγίας Βαρβάρας - Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε είναι ακόμα άγνωστες