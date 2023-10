Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιάζει το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο «Seven Seas Voyager» - Βίντεο και φωτογραφίες Ελλάδα 13:43, 06.10.2023 linkedin

Πρόκειται για την 54η προσέγγιση κρουαζιερόπλοιου στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης για φέτος, και το συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο βάζει για πρώτη φορά τον προορισμό «Θεσσαλονίκη» στο πρόγραμμά του