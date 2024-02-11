Αμαλιάδα:Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρυονέρι

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, σε δασική έκταση στην περιοχή, Κρυονέρι, του Δήμου Ήλιδας, στην Ηλεία.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, ενώ, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις πυρόσβεσης αναμένεται να ενισχυθούν με 20 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και έξι οχήματα.

Πηγή: skai.gr

