ΔΥΠΑ: Ξεκινούν τον Ιανουάριο 150 εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής

Τον Ιανουάριο του 2025 θα ξεκινήσει η λειτουργία των 150 εργαστηρίων ομαδική συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ, στα οποία θα πραγματοποιηθούν 128 δια ζώσης εργαστήρια σε 79 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) και 22 διαδικτυακά εργαστήρια.

Οι πολίτες που αναζητούν εργασία, μέσω των εργαστηρίων, θα λάβουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προετοιμασία τους για την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ένταξη στην αγορά εργασίας.

Τα εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν από εξειδικευμένα στελέχη θα έχουν τις εξής θεματικές ενότητες:

* Πως να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό

* Πως να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη

* Ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα

* Πως να δημιουργήσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο

* Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας

* Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες - μαθαίνω για το ESCO

* Η επαγγελματική επιλογή της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας - Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, τα 128 δια ζώσης εργαστήρια, διάρκειας 3 ωρών, θα πραγματοποιηθούν από εργασιακούς συμβούλους από τις 9:00 έως τις 11:00 (ώρα έναρξης) σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Οι ενδιαφερόμενοι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ηλεκτρονικά, στέλνοντας μήνυμα (email) με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΚΠΑ2 το οποίο υλοποιεί το εργαστήριο που τους ενδιαφέρει.

Στο κάθε εργαστήριο υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής δήλωσης συμμετοχής. Η συμμετοχή θα επιβεβαιώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα που θα λαμβάνουν από το ΚΠΑ2 με σχετικές πληροφορίες.

Σχετικά με τα 22 διαδικτυακά e-Εργαστήρια, θα έχουν διάρκεια 2 ωρών και θα πραγματοποιηθούν από εργασιακούς συμβούλους σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από αύριο 31.12.2024 στη ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/workshops

Σημειώνεται τέλος ότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής (έως 50 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ανά εργαστήριο και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε παραπάνω από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.

Πηγή: skai.gr

