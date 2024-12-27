Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 3 Ιανουαρίου

Συνολικά 44.282.726,19 ευρώ θα καταβληθούν σε 47.926 δικαιούχους από τις 30 Δεκεμβρίου 2024 έως τις 3 Ιανουαρίου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- στις 30 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 3.700.000 ευρώ σε 10.000 δικαιούχους για προκαταβολή συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2025, Ν. 4778/2021,

- στις 3 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 316.000 ευρώ σε 420 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα του ΤΑΥΤΕΚΩ,

- στις 3 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 11.000.000 ευρώ σε 500 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ και

- στις 30 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 1.766.726,19 ευρώ σε 1.426 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 8.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 10.000.000 ευρώ σε 14.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

- 8.000.000 ευρώ σε 7.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και

- 1.500.000 ευρώ σε 80 φορείς για πληρωμή εισφορών στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Πηγή: skai.gr

