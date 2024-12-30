Οι αστρολογικές προβλέψεις της Πηνελόπης Παπουτσή για τους πολιτικούς αρχηγούς.

Τι λένε τα άστρα για τον Ντόναλντ Τραμπ και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τι προβλέπει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τις προτεραιότητες της κυβέρνησης και την πιθανότητα ανασχηματισμού.

Τι λέει για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο Σωκράτης Φάμελλος, την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα και τη λάμψη του Στέφανου Κασσελάκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.