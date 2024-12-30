Λογαριασμός
Τι λένε τα ζώδια του 2025 για τους πολιτικούς αρχηγούς - Αστρολόγος προβλέπει στον ΣΚΑΪ - Βίντεο

Η αστρολόγος Πηνελόπη Παπουτσή αναλύει τις αστρολογικές προβλέψεις για τους πολιτικούς αρχηγούς.  

ζώδια

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Πηνελόπης Παπουτσή για τους πολιτικούς αρχηγούς.

Τι λένε τα άστρα για τον Ντόναλντ Τραμπ και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τι προβλέπει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τις προτεραιότητες της κυβέρνησης και την πιθανότητα ανασχηματισμού.

Τι λέει για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο Σωκράτης Φάμελλος, την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα και τη λάμψη του Στέφανου Κασσελάκη.

TAGS: Ζώδια πολιτικοί αρχηγοί αστρολογικές προβλέψεις
