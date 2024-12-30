Θεσσαλονίκη: Με ένα εντυπωσιακό θέαμα φωτός θα «ντυθεί» τα πρώτα λεπτά του 2025 ο Λευκός Πύργος

Με φόντο τον Λευκό Πύργο, το σύμβολο της Θεσσαλονίκης, αλλά και με ένα εντυπωσιακό θέαμα φωτός ετοιμάζονται κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης να υποδεχτούν το 2025. Για πρώτη φορά, η εκδήλωση αλλαγής του χρόνου «μετακομίζει» από την πλατεία Αριστοτέλους στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας, με απόφαση της δημοτικής αρχής.

Στο σημείο του παραλιακού μετώπου θα στηθεί ένα μεγάλο πρωτοχρονιάτικο πάρτι με κορυφαίους djs της διεθνούς και εγχώριας σκηνής, οι οποίοι θα ενώσουν δυνάμεις και θα ξεσηκώσουν το πλήθος από τις 8 το βράδυ της παραμονής έως και τις 3 τα ξημερώματα του νέου χρόνου.

Παράλληλα, με χορηγία της Protergia και τη στήριξη του δήμου Θεσσαλονίκης, όταν το ρολόι σημάνει μεσάνυχτα, ο Λευκός Πύργος θα «ντυθεί» με ένα μοναδικό υπερθέαμα καθώς δέσμες φωτός από περίπου 100 ρομποτικές κεφαλές θα γεμίσουν τον ουρανό. Οι δοκιμές για την ειδική φωταγώγηση του μνημείου έχουν ήδη ξεκινήσει, μετά από άδεια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης και του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.

«Επανερχόμαστε μετά από χρόνια σε νέο χώρο, στο σύμβολο - τοπόσημο της πόλης, και συνδυάζουμε ένα νέο είδος μουσικής με ένα μοναδικό θέαμα φωτός, το οποίο φιλοδοξούμε να το προωθήσουν διαδικτυακά οι επισκέπτες με τη χρήση των social media. Δείχνουμε το νέο χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης, το νέο πρόσωπο, το σύγχρονο, το ψηφιακό, της καινοτομίας», δήλωσε στο ΑΠΕ–ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας του δήμου Θεσσαλονίκης, Βασίλης Γάκης.

Εκτιμάται πως ο κόσμος που θα παρακολουθήσει το θέαμα θα είναι πολύς, δεδομένου ότι ο δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τουρισμού έχει «τρέξει» καμπάνια τόσο στην πόλη, όσο και στις βαλκανικές χώρες για την προσέλκυση τουριστών. Σύμφωνα, δε, με τα στοιχεία των κρατήσεων για τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς, η πληρότητα στα ξενοδοχεία φαίνεται πως «αγγίζει» το 97%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

