Στη σύλληψη δύο 27χρονων Ελλήνων προχώρησε η αστυνομία για τη δολοφονία ενός 47χρονου Αλβανού στις 18 Αυγούστου, στον Άγιο Παντελεήμονα, εξιχνιάζοντας την υπόθεση.

Η εντολή για την εκτέλεση φέρεται να δόθηκε μέσα από τη φυλακή από τον αρχηγό της αλβανικής μαφίας.

Το συμβόλαιο θανάτου που συντάχτηκε για τον Αλβανό υπήκοο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ήταν μήνυμα για τον αδερφό του θύματος, που διαμένει στη Λάρισα και εμπλέκεται σε διάφορα κυκλώματα.

Η υπόθεση διερευνήθηκε ενδελεχώς από το τμήμα Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI.

Πηγή: skai.gr

