Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε περίπου στις 10 το βράδυ της Τρίτης, σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο δράστες μπήκαν στο κατάστημα και με την απειλή όπλου απέσπασαν άγνωστο χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή, προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς από το περιστατικό.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό τους είναι σε εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

