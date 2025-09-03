Μαφία της Κρήτης: Ντιλ ναρκωτικών σε εκκλησίες και ίχνη διάβρωσης της Δικαιοσύνης

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τη μαφία της Κρήτης, καθώς όπως αποκαλύπτεται από την αστυνομική έρευνα, έκαναν διακίνηση ναρκωτικών ακόμη και μέσα σε ιερούς ναούς, έταζαν μέχρι και πτυχία σε φοιτητές, ενώ υπάρχουν και ισχυρές υπόνοιες για διάβρωση της Δικαιοσύνης.

Η εγκληματική οργάνωση φαίνεται πως δρούσε ως κράτος εν κράτει στα Χανιά και δεν δίσταζε να πουλά ναρκωτικά και σε εκκλησίες. Μάλιστα, σε μια συνομιλία ένας από τους κατηγορούμενους που είχε συναντηθεί με έναν πελάτη, ο πελάτης του λέει «άγιε άνθρωπο, να πάμε στην εκκλησία», για να κάνουν τη δοσοληψία. Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με τη δικογραφία, του απάντησε «ε, όχι και άγιος, δεν είμαι και ο Άγιος Παΐσιος, πρεζέμπορας είμαι».

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, σε μια άλλη περίπτωση της εγκληματικής τους δράσης, η οποία καταγράφεται στη δικογραφία, μέλος του κυκλώματος έταζε μέχρι και πτυχίο στη μητέρα μιας φοιτήτριας που ζήτησε τη βοήθεια τους. Η ταρίφα ήταν 15.000 ευρώ.

Ίχνη διάβρωσης της Δικαιοσύνης

Εκτός από την αστυνομία, την Εκκλησία και μια σειρά από φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη στην Καθημερινή, υπάρχουν ισχυρές υπόνοιες πως η μαφία της Κρήτης είχε διαβρώσει και τη Δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στα δικαστικά έγγραφα που συνέταξε η υποδιεύθυνση Ασφάλειας Χανίων και έχουν υποβληθεί στον εισαγγελέα, υπάρχουν αναφορές για συνεννοήσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων για να επηρεάζουν τη σύνθεση των δικαστηρίων και τελικά να επιτύχουν ευνοϊκές δικαστικές αποφάσεις.

Χαρακτηριστική είναι η υπόθεση μέλους της εγκληματικής οργάνωσης, γνωστός με το παρωνύμιο «πατομπούκαλος», ο οποίος διώκεται πλέον και για την ηθική αυτουργία σε βομβιστική επίθεση κατά αστυνομικού τον Ιανουάριο του 2024.

Ο ίδιος τον Νοέμβριο του 2023 είχε συλληφθεί μαζί με μια κοπέλα για διακίνηση ναρκωτικών καθώς στην κατοχή του βρέθηκε ποσότητα κοκαΐνης σε «φιξάκια» έτοιμα προς διακίνηση στην αγορά.

Στη δίκη του που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2025, ο «πατομπούκαλος» κρίθηκε από το δικαστήριο ατιμώρητος και αθωώθηκε, με την έδρα να δέχεται τον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι τα ναρκωτικά ήταν για «ιδία χρήση». Σημειώνεται πως ο κατηγορούμενος ήταν ήδη υπόδικος και μάλιστα κρατούμενος για υπόθεση όχι χρήσης αλλά εμπορίας ναρκωτικών καθώς σε τυχαίο έλεγχο από αστυνομικούς του ΑΤ Κισσάμου τον Ιούνιο του 2024, είχαν βρεθεί στην κατοχή του πάνω από 100 «φιξάκια» με κοκαΐνη.

Παράλληλα και η γυναίκα που είχε συλληφθεί μαζί του το 2023 είχε καταθέσει στις Αρχές πως «αρχές Νοεμβρίου του 2023 η αστυνομία μάς έπιασε μαζί με τον Κώστα γιατί είχαμε έξι κομμάτια κόκα έτοιμα για σπρώξιμο. Ο Κώστας δεν δούλευε και η μοναδική του δουλειά ήταν να πουλάει κόκα. Πουλούσαμε περίπου 25 γρ. την ημέρα για 100 ευρώ το γραμμάριο».



