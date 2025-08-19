Καταγωγή από το Αργυρόκαστρο είχε ο 47χρονος σεσημασμένος Αλβανός που έπεσε νεκρός από πυρά αγνώστων το βράδυ της Δευτέρας στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με αλβανικά μέσα ενημέρωσης, ο αδελφός του υπήρξε πρωτοπαλίκαρο Αλβανού που το 2017 σκότωσε αστυνομικό στα Τίρανα.

Ο Bashimi ή Artur Turabi, γεννημένος το 1978, δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι στη Μιχαήλ Βόδα. Το 2022 είχε συλληφθεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που δρούσε σε βάρος επιβατών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Ο 47χρονος ήταν αδελφός του 38χρονου Marsel Bashimi ή Marsel Shkurtaj ή Marsel Gozhita, ο οποίος διαθέτει «βαρύ» ποινικό παρελθόν τόσο στην Αλβανία όσο και στην Ελλάδα.

Όπως μετέδωσε το Top Channel της Αλβανίας, ο Marsel Bashimi συνελήφθη τον Ιούλιο του 2022 μαζί με τον Bledar Jambelli και τον Kristaq Leci για περιστατικό χρήσης όπλων στην Ελλάδα. Οι δύο τελευταίοι φέρονται να εμπλέκονται στη δολοφονία του αστυνομικού Artan Cuku στα Τίρανα το 2017, έξω από το σπίτι του.

Το ίδιο μέσο αναφέρει ότι το ποινικό παρελθόν του 38χρονου περιλαμβάνει:

Στην Αλβανία:

Νοέμβριος 2014 – συνελήφθη για τη βίαιη ληστεία 20χρονης στο Lazarat, από την οποία αφαίρεσε με μαχαίρι το κινητό της τηλέφωνο.

Στην Ελλάδα:

14.06.2007 – σύλληψη από το 2ο Τμήμα Συνοριακής Αστυνομίας Φιλιατών για παράβαση του νόμου 3386/05 «Περί αλλοδαπών».

16.07.2009 – σύλληψη από το Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων Ασφάλειας Αθηνών μαζί με άλλα 9 άτομα, κατηγορούμενος για «Απόκρυφη κλοπή και ληστεία και συνεργία, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, κατοχή ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνηση και σε σχέση με το νόμο περί αλλοδαπών».

26.08.2013 – σύλληψη από το Τμήμα Ασφάλειας Τρικάλων με σκοπό την απέλασή του, καθώς κρίθηκε επικίνδυνος για τη δημόσια τάξη και στερούνταν νόμιμων εγγράφων διαμονής.

04.08.2019 – σχηματίστηκε δικογραφία από το Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα για «πλαστογραφία εγγράφου ταυτότητας», καθώς επέδειξε έγγραφο αμφίβολης γνησιότητας. Στις 11.08.2019 συνελήφθη με την κατηγορία της παράβασης του νόμου περί «όπλων», όταν βρέθηκε να κατέχει πιστόλι και πτυσσόμενο μαχαίρι.

27.08.2021 – δίωξη από το Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα για παράβαση του νόμου περί «Όπλων», καθώς πέταξε πτυσσόμενο μαχαίρι σε κάδο απορριμμάτων στην οδό Μιχαήλ Βόδα.

21.01.2022 – νέα δίωξη για παράβαση του νόμου περί «Όπλων», αφού βρέθηκε να έχει στην κατοχή του μαχαίρι.

10.02.2022 – δίωξη από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών για «απόπειρα ανθρωποκτονίας με χρήση όπλου» και «βία κατά δικαστικών λειτουργών και προσώπων», καθώς μετά από διαπληκτισμό τραυμάτισε άτομο με μαχαίρι και επιτέθηκε σε αστυνομικούς για να αποφύγει τη σύλληψη.

11.02.2022 – το όνομά του συμπεριλήφθηκε σε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση με 41 μέλη (εκ των οποίων 30 συνελήφθησαν), «τα οποία διέπρατταν καθημερινά κλοπές πορτοφολιών και κινητών τηλεφώνων σε σταθμούς μετρό και γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ».

