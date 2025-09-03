Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων - Τουλάχιστον 20 συλλήψεις

Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΟΑΕ), με στόχο την πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων.

Έχουν γίνει έλεγχοι σε δεκάδες πρατήρια υγρών καυσίμων και σε αποθήκες σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Άρτα, Τρίκαλα, Λάρισα, Κατερίνη, Βόλο και Λακωνία.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει τουλάχιστον 20 συλλήψεις, ενώ συνεχίζεται η έρευνα.

Πρόκειται για πρατήρια που πείραζαν το σύστημα εισροών-εκροών και έκλεβαν στην αντλία.

Πηγή: skai.gr

