Στη σύλληψη δύο ατόμων, εκ των οποίων ο ένας είναι ανήλικος, προχώρησε χθες η υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μετά από εκατέρωθεν επιθέσεις μεταξύ οπαδών κατά τη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα του Πανιώνιου με την Καλαμάτα στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν δύο φίλαθλοι, ενώ μετά από επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων πραγματοποιήθηκαν 20 προσαγωγές ατόμων, προκειμένου να διερευνηθεί η συμμετοχή τους στα επεισόδια.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ κατά την προανάκριση, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκε και αξιοποιήθηκε βιντεοληπτικό υλικό και πληροφοριακά στοιχεία, διαπιστώθηκε ότι οι δύο κατηγορούμενοι βρίσκονταν ανάμεσα σε αυτούς που συμμετείχαν στα επεισόδια, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμη ένα άτομο το οποίο τραυμάτισε στο κεφάλι φίλαθλο της αντίπαλης ομάδας.

Από τις έρευνες στις κερκίδες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σπασμένα πλαστικά καθίσματα, σιδερένια βέργα, κομμάτια πλαστικού, πλαστικό μπουκάλι και μία μεταλλική αγκράφα ζώνης.

Επιπλέον, κατασχέθηκε ο ρουχισμός του ανήλικου, ενώ σχηματίσθηκε δικογραφία και σε βάρος των γονέων του, οι οποίοι συνελήφθησαν για παραμέληση της εποπτείας του.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

