Για τη σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη, μιλάει στην κάμερα του ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», η καθηγήτρια γεωλογίας του ΕΚΠΑ, Εύη Νομικού.

«Παρατηρούμε το φαινόμενο και είμαστε ψύχραιμοι. Ενημερώνουμε τους πολίτες. Γίνονται ειδικές επιτροπές γιατί πρέπει να διαχωρίσουμε λίγο το τι έχει συμβεί μέχρι στιγμής», δηλώνει η ίδια.

Προσθέτει πως όλοι αυτοί οι σεισμοί, οι οποίοι εντοπίζονται στον θαλάσσιο χώρο βορειοανατολικά της Σαντορίνης, έχουν ξεκινήσει περίπου από τις 26 Ιανουαρίου.

Παράλληλα, εξηγεί πως πρόκειται για μία σεισμική ακολουθία και προβληματίζει γιατί είναι στο θαλάσσιο χώρο και σε μια περιοχή όπου παλαιότερα έγινε ο μεγάλος σεισμός του 1956.

Δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις της:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.