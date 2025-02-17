Δύο νέες συλλήψεις για συνδρομητική πειρατεία - Εντατικοποιούνται οι έρευνες

Σοβαρό πλήγμα στην παράνομη αναμετάδοση συνδρομητικού περιεχομένου κατάφερε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη σύλληψη δύο ατόμων στο Κιλκίς, οι οποίοι έκαναν χρήση πειρατικής τηλεόρασης προς θέαση των πελατών τους. Η υπόθεση, που φέρνει στο προσκήνιο ένα διαδεδομένο αλλά παράνομο φαινόμενο, εγείρει σοβαρές νομικές και οικονομικές συνέπειες για τις επιχειρήσεις που καταφεύγουν σε τέτοιες πρακτικές.

Σύμφωνα με την έρευνα των Αρχών, 40χρονος εγκατέστησε «πειρατικό κουτί» εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδιοκτησίας 58χρονης, που επέτρεπε την προβολή παράνομου συνδρομητικού περιεχομένου στους πελάτες. Ο 40χρονος εμπορευόταν παράνομα «κουτιά» που παρείχαν πρόσβαση σε πειρατικά τηλεοπτικά κανάλια έναντι συνδρομής.

Κατά τις νομότυπες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, κατασχέθηκαν δύο τηλεοράσεις, τρεις δέκτες και δύο USB συσκευές, τα οποία θα υποβληθούν σε εργαστηριακή πραγματογνωμοσύνη από την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε όλη την Ελλάδα.

Η υπόθεση δεν είναι μεμονωμένη. Η παράνομη αναμετάδοση και θέαση συνδρομητικών καναλιών από bar, καφετέριες και άλλους επαγγελματικούς χώρους αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης, καθώς και υψηλά χρηματικά πρόστιμα που δύναται να αγγίξουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Τα μπαρ και οι καφετέριες που χρησιμοποιούν τέτοιες πρακτικές διατρέχουν σοβαρούς νομικούς κινδύνους, ενώ οι καταναλωτές καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς η πρόσβαση σε τέτοιου είδους υπηρεσίες δεν είναι απλώς ανήθικη, αλλά και ποινικά κολάσιμη.

Πηγή: skai.gr

