Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» μίλησε το πρωί της Δευτέρας ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Αθανάσιος Γκανάς, ο οποίος αναφέρθηκε και στη σεισμική δόνηση των 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που ταρακούνησε την Αμοργό, επισημαίνοντας ότι αυτή «είναι μέσα στο πλαίσιο της ακολουθίας».

«Έχουμε παρατηρήσει μια σχετική ύφεση. Συνολικά έχουμε 2.474 σεισμούς από τις 31 Ιανουαρίου. Αυτοί οι σεισμοί από τις 12 Φεβρουαρίου, δηλαδή από την περασμένη Τετάρτη, βαίνουν μειούμενοι σε αριθμό, δηλαδή έχει πέσει ο ρυθμός. Αυτό συνεχίστηκε και την Πέμπτη και την Παρασκευή και το Σάββατο, οπότε η εκτίμηση που έχουμε είναι ότι μπήκαμε σε ένα στάδιο ύφεσης, όμως το φαινόμενο δεν έχει τελειώσει και αυτές οι υφέσεις και οι εξάρσεις είναι μέσα στο πλαίσιο της εξέλιξης της ακολουθίας αυτής, η οποία όπως έχω πει είναι κάτι πρωτόγνωρο. Πρόκειται για μια σμηνοσειρά η οποία οδηγείται από έναν μαγματισμό, μια κίνηση μάγματος δηλαδή, στον μέσο φλοιό στα 10-12 χιλιόμετρα περίπου», υπογράμμισε ο κ. Γκανάς και εξήγησε:

«Το μάγμα μπήκε κάτω από την Καλντέρα, το έχουμε εντοπίσει στα 3 χιλιόμετρα, ανήλθε εκεί μέχρι τα μέσα με τέλη Ιανουαρίου, στη συνέχεια διέφυγε προς την κατεύθυνση του Κολούμπο, πέρασε από το Κολούμπο και κατευθύνθηκε στην Άνυδρο. Όλη η ακολουθία, αυτοί οι χιλιάδες σεισμοί και ο σημερινός ο 5,1 συμβαίνουν κοντά στην Άνυδρο, σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων γύρω από τη νησίδα αυτή».

Σε ερώτηση για το αν μπορούμε να πούμε πως το φαινόμενο βαίνει προς εκτόνωση, απάντησε αρνητικά. «Αυτό που είπαμε χθες στην Επιτροπή είναι πως έχουμε μια ύφεση που είναι σε εξέλιξη. Επίσης, παρατηρείται και παραμόρφωση, δηλαδή οι κινήσεις που καταγράφουμε με GPS και με δορυφόρους δεν έχουν σταματήσει. Ενώ έχει σταματήσει η ανύψωση της Καλντέρας, συνεχίζεται η οριζόντια κίνηση. Έχει υπάρξει ακτινωτή παραμόρφωση από όλες τις πλευρές. Για τα κτίσματα δεν σημαίνει απολύτως τίποτα αυτό, τα κτίρια είναι ασφαλή».

«Αυτό που πρέπει να δώσουμε ως νέο στοιχείο είναι ότι από τον σταθμό GPS στην Άνυδρο έχουμε ήδη καταγράψει κίνηση της νησίδας αυτής προς δυσμάς και προς τα κάτω περίπου 7 χιλιοστά την ημέρα. Κινείται δυτικά νοτιοδυτικά δηλαδή το νησάκι. Το φαινόμενο αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο το 2025 σε σχέση με το 2011», προσέθεσε ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ενώ απαντώντας για ενδεχόμενο ηφαιστειακής έκρηξης, δήλωσε:

«Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα, γιατί ακόμα το μελετάμε. Από ό,τι βλέπουμε αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Τα σενάρια περί νέου ηφαιστείου είναι ακραία σενάρια, εμείς οι επιστήμονες οδηγούμαστε από τα δεδομένα μας. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος αυτήν τη στιγμή ούτε να εκραγεί το ηφαίστειο, ούτε να δημιουργηθεί νέο ηφαίστειο».

Τέλος, ως προς το σενάριο του μεγάλου σεισμού κοντά στα 6 Ρίχτερ, διευκρίνισε ότι έχει απομακρυνθεί, αλλά δεν έχει εξαφανιστεί εντελώς από το τραπέζι.

Πηγή: skai.gr

