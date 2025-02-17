Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν στέγαση έκτακτης ανάγκης για 200 οικογένειες από τις σεισμόπληκτες Κυκλάδες σε συνεργασία με την Airbnb

Ο Δήμος Αθηναίων και η Airbnb.org, η μη κερδοσκοπική οργάνωση που ιδρύθηκε από την Airbnb και παρέχει άμεσα δωρεάν στέγαση έκτακτης ανάγκης σε περιόδους κρίσης, ενώνουν τις δυνάμεις τους στηρίζοντας έμπρακτα τις σεισμόπληκτες Κυκλάδες.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σημείωσε: «Συντονισμένα, γρήγορα και αποτελεσματικά, ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των σεισμόπληκτων συμπολιτών μας από τις Κυκλάδες. Από την πρώτη στιγμή, ανοίξαμε τις Παιδικές Κατασκηνώσεις του Δήμου Αθηναίων στον Άγιο Ανδρέα όπου φιλοξενούμε ήδη 130 άτομα. Τώρα συνεχίζουμε με μια ακόμη πολύ σημαντική πρωτοβουλία, μία κίνηση αλληλεγγύης. Συνεργαζόμαστε με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Airbnb.org για τη δωρεάν διαμονή 200 οικογενειών, σε Airbnb καταλύματα στην Αθήνα. Τους ευχαριστώ θερμά που ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμά μας. Είμαστε πάντα εδώ, βοηθάμε έμπρακτα τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται από τις σεισμικές δονήσεις».

Ο Christoph Gorder, Εκτελεστικός Διευθυντής του Airbnb.org, ανέφερε: «Η ικανότητά μας να συνεργαστούμε γρήγορα με τον Δήμο Αθηναίων για να προσφέρουμε δωρεάν στέγαση έκτακτης ανάγκης σε όσους έχουν επηρεαστεί από τους σεισμούς στις Κυκλάδες, σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε οικογένειες που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Εκτιμούμε πολύ που οι δημοτικές αρχές της πόλης αξιοποίησαν το Airbnb.org για να παρέχουν προσωρινή στέγαση σε όσους την χρειάζονται».

Πώς λειτουργεί

Οι κάτοικοι της Σαντορίνης, της Αμοργού, της Ανάφης και της Ίου που αναζητούν προσωρινή διαμονή στην Αθήνα, θα πρέπει πρώτα να καλούν στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

Ο Δήμος Αθηναίων θα συγκεντρώνει τα αιτήματα για προσωρινή στέγαση, θα τους παρέχει πληροφόρηση για τη διαδικασία έκτακτης στέγασης και θα τους βοηθά να βρουν κατάλυμα μέσω της Airbnb.org. Οι διαμονές είναι εντελώς δωρεάν και χρηματοδοτούνται από την Airbnb.org και τους υποστηρικτές της. Ισχύουν αποκλειστικά για κρατήσεις που γίνονται μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας και δεν καλύπτουν δαπάνες από κρατήσεις που γίνονται ανεξάρτητα από τους πληγέντες.

Οι οικογένειες που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα λαμβάνουν ένα μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Airbnb.org για τις μονάδες πίστωσης στέγασης (housing credits) και θα μπορούν να τις χρησιμοποιούν για να κλείνουν δωρεάν διαμονή αρχικά για δέκα ημέρες, σε διαθέσιμα καταλύματα της Airbnb. Καθώς η κατάσταση εξελίσσεται, τα συμβαλλόμενα μέρη θα αξιολογούν από κοινού τα επόμενα βήματα στήριξης προς τους κατοίκους των Κυκλάδων.

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε

Όσοι επιθυμούν να προσφέρουν δωρεάν ή μειωμένου κόστους φιλοξενία στους σεισμόπληκτους μπορούν να επισκεφθούν το Airbnb.org για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή ως οικοδεσπότες. Η Airbnb δεν χρεώνει καμία προμήθεια για τις κρατήσεις που πραγματοποιούνται μέσω της Airbnb.org.

Πηγή: skai.gr

