Θεσσαλονίκη: Στρατιωτικός καταδικάστηκε για τηλεοπτική “πειρατεία”

Υπαξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών και επιπλέον χρηματική ποινή 5.000 ευρώ για "πειρατεία" συνδρομητικών καναλιών.

Σύμφωνα με απόφαση τού Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, ο 50χρονος διέθετε παράνομο λογισμικό, με το οποίο διαμοίραζε τηλεοπτικό σήμα σε απροσδιόριστο αριθμό χρηστών, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ένα επιπλέον εισόδημα.

Ο ίδιος φαίνεται να "διαφήμιζε" τις υπηρεσίες του μέσω σελίδας κοινωνικής δικτύωσης παραπέμποντας τους "πελάτες" του ως προς την καταβολή της αμοιβής του σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα οικονομικών συναλλαγών.

Απολογούμενος αρνήθηκε την κατηγορία, λέγοντας ότι λόγω των τεχνικών του γνώσεων αναλάμβανε να επιδιορθώσει υπολογιστές και ρολόγια.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο θεωρώντας ότι τέλεσε την πράξη του κατ΄ εξακολούθηση (η υπόθεση αφορούσε την περίοδο 2011/12) και σε εμπορική κλίμακα, ενώ του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς και αποφάσισε να μετατρέψει την ποινή του σε εξαγοράσιμη (προς 5 ευρώ ημερησίως).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.