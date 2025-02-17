Δύο νεαροί ταυτοποιήθηκαν για τον ξυλοδαρμού, με οπαδικά κίνητρα, ενός 25χρονου Αφγανού υπαλλήλου σε βενζινάδικο, στις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου, στις Συκιές Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για έναν 17χρονο κι έναν 19χρονο, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της αθλητικής νομοθεσίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη, από κοινού. Για το ίδιο περιστατικό αναζητούνται δύο ακόμη συνεργοί τους.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οδηγώντας δύο μοτοσικλέτες, οι δράστες επιτέθηκαν με γροθιές, κράνη και μεταλλικό αντικείμενο εναντίον του 25χρονου, προκειμένου να του αφαιρέσουν μπλούζα με διακριτικά ομάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Το θύμα είχε μεταφερθεί προληπτικά σε νοσοκομείο της πόλης για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Πηγή: skai.gr

