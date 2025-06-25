Η νέα αποτύπωση της πυρκαγιάς στη Χίο από δορυφορική εικόνα που ελήφθη από τον δορυφόρο Pleiades χτες 24/6/2025 και ώρα 12:12 το μεσημέρι υπολογίζει την πληγείσα έκταση σε 40.918 στρέμματα.

Εξ αυτών περίπου σε μια πρώτη εκτίμηση :

τα 28.500 στρέμματα είναι δασικές εκτάσεις (θαμνώδεις φρυγανώδεις, εκτάσεις)

είναι δασικές εκτάσεις (θαμνώδεις φρυγανώδεις, εκτάσεις) τα 3.600 στρέμματα βραχώδεις εκτάσεις

βραχώδεις εκτάσεις τα 400 στρέμματα καλύπτονταν από δάση (Τραχεία Πεύκη )

Οι υπόλοιπες εκτάσεις 8.400 στρέμματα φαίνεται να είναι αγροτικού χαρακτήρα εκτάσεις, κατά βάση ελαιώνες. Το ποσοστό των αγροτικών εκτάσεων αυτών ανέρχεται στο 20% της συνολικά πληγείσας έκτασης.

Η τελική πληγείσα έκταση ενδέχεται να είναι και μικρότερη, καθώς εντός αυτής υπάρχουν και άκαυτα τμήματα που θα αποτυπωθούν στη συνέχεια.

